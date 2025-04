Als Eltern Gift holten: Historiker beschreibt Massensuizid von Demmin als "apokalyptisch"

Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) - Wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs verlieren in der Stadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern viele den Lebenswillen - Hunderte bringen sich und zum Teil auch ihre Kinder um.

Durch die Sprengung der Brücken ist Demmin beim Abzug der Wehrmacht zu einer Halbinsel geworden, sodass keine Flucht nach Westen möglich war. © Bernd Wüstneck/dpa

Zur Wahrheit gehört laut Huber auch, dass es zahlreiche Berichte von sowjetischen Soldaten gebe, die Bewohner aus den Flüssen zogen oder Menschen mit aufgeschnittenen Pulsadern ins Krankenhaus trugen.

Wie viele Menschen in diesen Tagen genau starben, ist bis heute unklar. Zwischen 500 und 1000 Tote, so schätzt man, gab es in Demmin, das damals 15.000 Bewohner hatte.

Als Guido Fröschke von den tragischen Ereignissen in Demmin erfuhr, sei er sauer gewesen, sagt er. Fröschke wuchs in Demmin auf, lernte dort seine Frau kennen und zog mit ihr in der Stadt später Kinder groß. Doch von dem, was am Ende des Zweiten Weltkriegs in seiner Heimatstadt passiert war, erfuhr er erst nach der Wende.

In der DDR wurde das Thema ausgeblendet, um dem Ansehen der Sowjetunion nicht zu schaden. "Im Geschichtsunterricht haben sie uns das nicht erzählt", sagt Fröschke. Auch seine Eltern hätten ihm nie etwas gesagt.