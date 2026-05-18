Dunkle Rauchschwaden über Rostock: Feuerwehr im Großeinsatz

Rostock - Dunkle Rauchschwaden über der Stadt: In Rostock breiteten sich am Montagmittag Flammen im IGA-Park aus.

Im IGA-Park geriet ein Schilfgürtel in Flammen und das Feuer breitete sich aus. © Stefan Tretropp

Wie die Rostocker Polizei mitteilte, wurden sowohl Feuerwehr als auch Polizei gegen 11.45 Uhr über das Feuer im Bereich eines Schilfgürtels im IGA-Park informiert.

Ein Hinweisgeber bemerkte den aufsteigenden Rauch und meldete sich bei den Einsatzkräften.

Nach Informationen der Polizei geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Stück des Ödlands in Brand. Die Flammen breiteten sich auf etwa fünf bis sechs Hektar aus.

Mittlerweile konnte die Berufsfeuerwehr Rostock den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Aktuell sind die Feuerwehrleute noch für Restlöscharbeiten im Einsatz. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.