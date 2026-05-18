Dunkle Rauchschwaden über Rostock: Feuerwehr im Großeinsatz
Rostock - Dunkle Rauchschwaden über der Stadt: In Rostock breiteten sich am Montagmittag Flammen im IGA-Park aus.
Wie die Rostocker Polizei mitteilte, wurden sowohl Feuerwehr als auch Polizei gegen 11.45 Uhr über das Feuer im Bereich eines Schilfgürtels im IGA-Park informiert.
Ein Hinweisgeber bemerkte den aufsteigenden Rauch und meldete sich bei den Einsatzkräften.
Nach Informationen der Polizei geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Stück des Ödlands in Brand. Die Flammen breiteten sich auf etwa fünf bis sechs Hektar aus.
Mittlerweile konnte die Berufsfeuerwehr Rostock den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.
Aktuell sind die Feuerwehrleute noch für Restlöscharbeiten im Einsatz. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt.
Polizei ermittelt: War es Brandstiftung?
Nun ist der Kriminaldauerdienst vor Ort im Einsatz, um Spuren zu sichern. Zunächst hatte die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.
Angaben zur entstandenen Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht machen.
Titelfoto: Stefan Tretropp