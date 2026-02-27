Unfall in Marlow: Bauarbeiter stürzt in die Tiefe
Marlow - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstagmittag ein 51-Jähriger schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte der Deutsche gegen 12 Uhr aus dem dritten Stockwerk vom Dach. Dabei zog er sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu
Ein Rettungshubschrauber flog den Mann umgehend in ein Krankenhaus.
Der Kriminaldauerdienst und das Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden eingeschaltet. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, sollen Ermittlungen der Polizei klären.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa