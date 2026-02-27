Unfall in Marlow: Bauarbeiter stürzt in die Tiefe

Marlow - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstagmittag ein 51-Jähriger schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte der Deutsche gegen 12 Uhr aus dem dritten Stockwerk vom Dach. Dabei zog er sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann umgehend in ein Krankenhaus.