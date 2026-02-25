Tödlicher Unfall in Demminer Betonfabrik: Arbeiter in Maschine eingeklemmt

Demmin - Bei einem tragischen Arbeitsunfall in einer Betonfabrik in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagabend ein 56-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 56-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Er sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19 Uhr in einer Maschine in der Steinproduktion eingeklemmt worden sein, teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch mit.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

