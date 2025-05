24.05.2025 07:27 Söhne suchen nach Vater in brennendem Haus, dann wird ein Toter entdeckt

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Wahlendow im Kreis Vorpommern-Greifswald ist nach Polizeiangaben am Abend ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Sigrun Stock Alles in Kürze Brand in Doppelhaushälfte in Wahlendow

Ein Toter gefunden, Identität unklar

Söhne des Hauseigentümers verletzt

Ursache für den Brand unklar

Sachschaden über 100.000 Euro Mehr anzeigen Wahlendow - Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Wahlendow im Kreis Vorpommern-Greifswald ist nach Polizeiangaben am Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand in Wahlendow (Vorpommern-Greifswald), wobei ein Mensch starb. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Ob es sich dabei um den 88 Jahre alten Hauseigentümer handelt, könne vorerst nicht gesagt werden, da der Tote aufgrund der Schwere der Verletzungen noch nicht identifiziert werden konnte, teilte die Polizei mit. Die Söhne des Mannes hätten noch versucht, ihren Vater zu suchen, als sie den Brand bemerkten. Weil die Flammen sich rasch ausbreiteten, mussten sie aber aufgeben und das Haus verlassen. Die beiden 61 und 63 Jahre alten Männer erlitten leichte Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung. Sie kamen in die Uniklinik Greifswald. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft entschied, einen Brandermittler einzusetzen. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa