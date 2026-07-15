Strafgefangener flüchtet aus Rostocker Psychiatrie: Ermittler spüren ihn knapp 2000 Kilometer entfernt wieder auf
Rostock/Cetinje (Montenegro) - Ein Monat war er auf der Flucht, jetzt klickten die Handschellen! Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock, dem am 3. Juni 2026 während eines begleiteten Ausgangs die Flucht gelungen war, konnte festgenommen werden.
Jedoch nicht in der Nähe der Psychiatrie. Gefasst wurde der Mann bereits am 3. Juli, knapp 2000 Kilometer entfernt in Montenegro! Die Festnahme bestätigte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch.
Unmittelbar nach seiner Flucht leitete die Landespolizei damals eine großangelegte Fahndung ein.
Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb der Mann zunächst verschwunden. Erst die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock brachten die Ermittler auf die richtige Spur.
Demnach hatte sich der 26-Jährige unmittelbar nach seiner Flucht von Rostock nach Serbien abgesetzt und dort versucht, seinen Aufenthaltsort zu verschleiern.
Geflüchteter Strafgefangener aus Rostock in Hotel in Montenegro festgenommen
In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück sowie der Zielfahndung des LKA konnten die Behörden schließlich seine Weiterreise nach Montenegro nachvollziehen.
Die entscheidende Spur führte die Ermittler in ein Hotel in der Stadt Cetinje. Dort hielt sich der 26-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin auf. Am 3. Juli 2026 schlug die montenegrinische Polizei schließlich zu und nahm den Gesuchten fest.
Nun soll der 26-Jährige zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden. Anschließend soll er wieder in die angeordnete Psychiatrie zurückgeführt werden.
Titelfoto: Stefan Tretropp