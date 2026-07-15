Strafgefangener flüchtet aus Rostocker Psychiatrie: Ermittler spüren ihn knapp 2000 Kilometer entfernt wieder auf

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Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock ist geflüchtet und konnte einen Monat später in Montenegro festgenommen werden.

Von Jana Steger

Rostock/Cetinje (Montenegro) - Ein Monat war er auf der Flucht, jetzt klickten die Handschellen! Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock, dem am 3. Juni 2026 während eines begleiteten Ausgangs die Flucht gelungen war, konnte festgenommen werden.

Unmittelbar nach der Flucht wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg blieben.
Unmittelbar nach der Flucht wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg blieben.  © Stefan Tretropp

Jedoch nicht in der Nähe der Psychiatrie. Gefasst wurde der Mann bereits am 3. Juli, knapp 2000 Kilometer entfernt in Montenegro! Die Festnahme bestätigte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch.

Unmittelbar nach seiner Flucht leitete die Landespolizei damals eine großangelegte Fahndung ein.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb der Mann zunächst verschwunden. Erst die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock brachten die Ermittler auf die richtige Spur.

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Demnach hatte sich der 26-Jährige unmittelbar nach seiner Flucht von Rostock nach Serbien abgesetzt und dort versucht, seinen Aufenthaltsort zu verschleiern.

Geflüchteter Strafgefangener aus Rostock in Hotel in Montenegro festgenommen

Der gesuchte Mann wurde einen Monat nach seiner Flucht in einem Hotel in Montenegro festgenommen. (Symbolfoto)
Der gesuchte Mann wurde einen Monat nach seiner Flucht in einem Hotel in Montenegro festgenommen. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück sowie der Zielfahndung des LKA konnten die Behörden schließlich seine Weiterreise nach Montenegro nachvollziehen.

Die entscheidende Spur führte die Ermittler in ein Hotel in der Stadt Cetinje. Dort hielt sich der 26-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin auf. Am 3. Juli 2026 schlug die montenegrinische Polizei schließlich zu und nahm den Gesuchten fest.

Nun soll der 26-Jährige zeitnah nach Deutschland ausgeliefert werden. Anschließend soll er wieder in die angeordnete Psychiatrie zurückgeführt werden.

Titelfoto: Stefan Tretropp

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