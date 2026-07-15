Strafgefangener flüchtet aus Rostocker Psychiatrie: Ermittler spüren ihn knapp 2000 Kilometer entfernt wieder auf

Rostock/Cetinje (Montenegro) - Ein Monat war er auf der Flucht, jetzt klickten die Handschellen! Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock, dem am 3. Juni 2026 während eines begleiteten Ausgangs die Flucht gelungen war, konnte festgenommen werden.

Unmittelbar nach der Flucht wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die zunächst ohne Erfolg blieben. © Stefan Tretropp

Jedoch nicht in der Nähe der Psychiatrie. Gefasst wurde der Mann bereits am 3. Juli, knapp 2000 Kilometer entfernt in Montenegro! Die Festnahme bestätigte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch.

Unmittelbar nach seiner Flucht leitete die Landespolizei damals eine großangelegte Fahndung ein.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb der Mann zunächst verschwunden. Erst die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock brachten die Ermittler auf die richtige Spur.

Demnach hatte sich der 26-Jährige unmittelbar nach seiner Flucht von Rostock nach Serbien abgesetzt und dort versucht, seinen Aufenthaltsort zu verschleiern.