Wegen Personalmangel: Regionalverkehr auf Usedom eingeschränkt

Usedom - Auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) müssen sich Pendler und Reisende weiter auf Ausfälle im Regionalverkehr einstellen.

Züge auf Usedom fallen zeitweise aus. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen auf der Strecke der RB24 zwischen Peenemünde und Zinnowitz am Montag von 6 bis 10 Uhr mehrere Züge aus.

Bereits am Sonntag war der Linienabschnitt bis 14 Uhr betroffen.

Grund für die kurzfristigen Ausfälle sei Personalmangel, hieß es.