Wegen Personalmangel: Regionalverkehr auf Usedom eingeschränkt
Usedom - Auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) müssen sich Pendler und Reisende weiter auf Ausfälle im Regionalverkehr einstellen.
Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen auf der Strecke der RB24 zwischen Peenemünde und Zinnowitz am Montag von 6 bis 10 Uhr mehrere Züge aus.
Bereits am Sonntag war der Linienabschnitt bis 14 Uhr betroffen.
Grund für die kurzfristigen Ausfälle sei Personalmangel, hieß es.
Als Ersatz für Bahnreisende wurde ein Busverkehr eingerichtet. Zuerst hatte der Sender "NDR" über die Einschränkungen berichtet.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa