Geldautomat gesprengt: Täter auf der Flucht

Rostock - Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Rostock gesprengt. Die Täter sind flüchtig.

Ein Mann bemerkte den aufgesprengten Automaten und rief die Polizei. © Stefan Tretropp

Gegen 5 Uhr habe ein Hinweisgeber die Ermittler über den augenscheinlich geöffneten und beschädigten Geldautomaten informiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Gerät, das im Außenbereich eines Supermarktes im Stadtteil Lütten Klein steht, wurde von den Unbekannten aufgesprengt. Durch die heftige Detonation flogen Teile des Automaten bis auf den angrenzenden Parkplatz.

Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, die allerdings erfolglos verlief.

Der Kriminaldauerdienst rückte zur Spurensicherung an. Über die Höhe des entstandenen Schadens sowie der möglichen Beute konnte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 noch keine Angaben machen.