Tödlicher Unfall in Stralsund: Motorradfahrer stirbt

Stralsund - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Stralsund ums Leben gekommen.

Der 22-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Mittwoch auf einer Kreisstraße und überholte kurz hinter dem Ortsausgang ein Auto.

Beim Wiedereinscheren habe er den Bordstein berührt und die Kontrolle über das Motorrad verloren, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann prallte beim Sturz gegen eine Straßenlaterne. Er starb noch am Unfallort.