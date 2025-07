Von wegen schöner Urlaub: Camperin rastet aus und haut Nachbar mit Fleischklopfer

Rügen - Es sollte ein gemütlicher Campingnachmittag auf Rügen werden. Doch zwei Urlauber aus Brandenburg bekamen sich so sehr in die Haare, dass die Polizei anrücken und ein Küchenwerkzeug sicherstellen musste.

Alles in Kürze

Nach Angaben der Polizei stritten am Montag gegen 17 Uhr eine 75-jährige Frau aus Südostbrandenburg und ein 26-jähriger Mann aus dem nördlichen Brandenburg auf einem Campingplatz im Norden der Insel miteinander.

Der Fleischhammer wurde sichergestellt. Gegen die 75-Jährige wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

"Reden hilft mehr als Draufhauen und Fleischklopfer gehören in die Küche, nicht in den Nachbarschaftsstreit", so die Polizei.