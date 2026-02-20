Schneechaos am Flughafen München: Zig Flüge gestrichen

Wegen starken Schneefalls ist der Betrieb am Münchner Flughafen gestört. Passagiere müssen mehr Zeit einplanen.

München - Wegen der starken Schneefälle in der Nacht und am Morgen ist der Flugbetrieb am Airport München gestört.

Eine Lufthansa-Maschine wird am Münchner Flughafen enteist.
"Es kommt zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr", teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. Starts und Landungen könnten sich verspäten oder ganz ausfallen.

Bereits am Donnerstag sei es zu 100 Annullierungen gekommen, am Freitag waren bis zum Vormittag 50 Flugausfälle bekannt gewesen, sagte ein Sprecher.

Passagieren, die am Freitag von München abfliegen wollen, wurde geraten, sich frühzeitig mit ihrer Fluglinie in Verbindung zu setzen und sich über den Status ihres Fluges zu erkundigen.

