Schneechaos am Flughafen München: Zig Flüge gestrichen
Von Michael Donhauser
München - Wegen der starken Schneefälle in der Nacht und am Morgen ist der Flugbetrieb am Airport München gestört.
"Es kommt zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr", teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. Starts und Landungen könnten sich verspäten oder ganz ausfallen.
Bereits am Donnerstag sei es zu 100 Annullierungen gekommen, am Freitag waren bis zum Vormittag 50 Flugausfälle bekannt gewesen, sagte ein Sprecher.
Passagieren, die am Freitag von München abfliegen wollen, wurde geraten, sich frühzeitig mit ihrer Fluglinie in Verbindung zu setzen und sich über den Status ihres Fluges zu erkundigen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa