24-Jähriger greift nach Polizistenwaffe: Festnahme nach S-Bahn-Angriff

München - Ein Mann hat Sonntagnacht in München versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Der 24-Jährige soll gegen 0.45 Uhr in der S-Bahn einen Jugendlichen geschlagen haben. Anschließend nahm ihn die Polizei mit in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den 24-Jährigen mit in eine Klinik. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dem Mann sollte in der Klinik für einen Alkohol- und Drogentest Blut abgenommen werden, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei heißt.

Dort sei der Mann wegen der Untersuchungen und Maßnahmen nicht dauerhaft mit Handschellen gefesselt gewesen, erklärte eine Sprecherin.