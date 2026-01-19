24-Jähriger greift nach Polizistenwaffe: Festnahme nach S-Bahn-Angriff
Von Marcel Gnauck
München - Ein Mann hat Sonntagnacht in München versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Der 24-Jährige soll gegen 0.45 Uhr in der S-Bahn einen Jugendlichen geschlagen haben. Anschließend nahm ihn die Polizei mit in ein Krankenhaus.
Dem Mann sollte in der Klinik für einen Alkohol- und Drogentest Blut abgenommen werden, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei heißt.
Dort sei der Mann wegen der Untersuchungen und Maßnahmen nicht dauerhaft mit Handschellen gefesselt gewesen, erklärte eine Sprecherin.
Bereits bei seiner Festnahme und auf dem Weg zur Klink habe er sich gewehrt.
Der 24-Jährige soll zuvor in einer S-Bahn einen 17-Jährigen geschlagen haben, der mit zwei Freunden unterwegs war. Die drei Jugendlichen alarmierten in der Nacht zu Sonntag die Polizei am Ostbahnhof, weil sie sich bedroht fühlten - sie gingen davon aus, dass der Mann ein Messer bei sich hatte, wie die Polizei mitteilte.
Bei einer Durchsuchung wurde aber kein Messer bei dem Mann gefunden.
Gegen den jungen Mann wird nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
