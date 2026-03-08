Neuer Bürgermeister in München? Deutliche Verluste für Dieter Reiter
Von Britta Schultejans
München - Bei der Wahl des Münchner Oberbürgermeisters zeichnen sich deutliche Verluste für Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) ab.
Nach Auszählung von mehr als 900 von 1376 Gebieten kam er auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von dem Grünen-Kandidaten Dominik Krause (35) mit 29,7 Prozent.
Damit würde das Rennen erst in der Stichwahl am 22. März entschieden. 2020 hatte Reiter im ersten Wahlgang noch 47,9 Prozent der Stimmen bekommen.
Reiter war zuletzt wegen seiner Tätigkeit für den FC Bayern und seinem Umgang damit in der Kritik gewesen. Zudem sorgte er mit der Verwendung des N-Worts im Stadtrat für Wirbel.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa