Neuer Bürgermeister in München? Deutliche Verluste für Dieter Reiter

München - Bei der Wahl des Münchner Oberbürgermeisters zeichnen sich deutliche Verluste für Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) ab.

Seit einigen Wochen steht der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) wegen seiner Tätigkeit für den FC Bayern in der Kritik. Jetzt hat die Stadt gewählt. © Peter Kneffel/dpa

Nach Auszählung von mehr als 900 von 1376 Gebieten kam er auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von dem Grünen-Kandidaten Dominik Krause (35) mit 29,7 Prozent.

Damit würde das Rennen erst in der Stichwahl am 22. März entschieden. 2020 hatte Reiter im ersten Wahlgang noch 47,9 Prozent der Stimmen bekommen.