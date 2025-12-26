Auflagen machen Surfen faktisch unmöglich: Eisbach-Welle wird zum Politikum

München - Die Münchner Eisbach-Surfer brechen den Versuch zur Wiederherstellung der Welle ab.

Extreme Auflagenpraxis nach Unfall: Beerdigen die Behörden die über Jahrzehnte gefeierte Eisbachwelle in München? © Malin Wunderlich/dpa

"Die Verwaltung will das Surfen am Eisbach nicht regulieren, sondern verhindern", heißt es in einer Mitteilung des Vereins Surf Club München.



Darin wird eine behördliche Auflagenpraxis kritisiert, "die faktisch auf Verhinderung angelegt ist".

Die Surfer sprechen von "administrativer Blockade" und unerfüllbaren Auflagen: "Ein zeitlich begrenzter, wissenschaftlich begleiteter Versuch wird mit Anforderungen überzogen, die selbst für dauerhafte Großinfrastrukturprojekte ungewöhnlich wären."

Die Antragsteller des Versuchs brechen das Verfahren deshalb ab, wie es in der Mitteilung heißt. Sie kritisieren: "Sicherheit wird von den Behörden nicht als gestaltbare Aufgabe verstanden, sondern als pauschales Totschlagargument, um jede Form von regulierter Nutzung auszuschließen."

Im Oktober war nach Angaben des Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit worden. Seitdem ist die Welle verschwunden, sie baute sich nicht mehr wie gewohnt auf. Warum das so ist, ist nicht ganz klar.