Exhibitionist in Sauna: Mann belästigt mehrere Frauen – dann kommen die Beamten

München - Am Donnerstagabend musste die Polizei in München wegen eines Vorfalls in der Textilsauna eines Schwimmbades ausrücken. Ein Mann wurde am Ende festgenommen.

In München musste die Polizei wegen eines Mannes ausrücken, der Frauen in einem Saunabereich belästigte. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto

Laut Angaben der Beamten ereignete sich der erste Vorfall gegen 19.45 Uhr.

Dort befand sich der 41 Jahre alte tatverdächtige Münchner mit einer 64-Jährigen im genannten Saunabereich.

Die Frau bemerkte dabei, dass der Mann sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll.

"Sie verbat sich dies verbal, woraufhin sich der 41-Jährige entfernte", teilte das Polizeipräsidium München am Freitag mit.

"Kurze Zeit später sprach der Tatverdächtige eine 32-Jährige (...) an und fasste ihr im weiteren Verlauf an das Gesäß. Sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf." Die alarmierten Beamten nahmen den Beschuldigten vor Ort fest.