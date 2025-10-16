A8-Sperrung im Oktober: Zwei Wochenenden lang kein Durchkommen Richtung München

München - Im Oktober wird die A8 zwischen Mühlhausen im Täle und Merklingen an zwei Wochenenden in Fahrtrichtung München gesperrt. Autofahrer sollten rechtzeitig auf die Umleitungen achten und Geduld mitbringen.

Auf der A8 wird es zu Umleitungen kommen. (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa

Wegen Arbeiten an der Fahrbahn wird die A8 Richtung München am Freitag (17. Oktober, 21 Uhr) bis Montag (20. Oktober, 5 Uhr) sowie von Freitag (31. Oktober, 21 Uhr) bis Montag (3. November, 5 Uhr) komplett gesperrt.

Die Gegenrichtung - also der Albabstieg in Richtung Stuttgart/Karlsruhe - ist nach Angaben der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest nicht betroffen.



Der Fernverkehr wird ab dem Autobahnkreuz Weinsberg großräumig umgeleitet, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH, nämlich über die A6 und A7 zurück auf die A8 Richtung München oder über die A7 Richtung Füssen.



Für den regionalen Verkehr sei eine Umleitung ab der Anschlussstelle Wendlingen eingerichtet. Sie führt über die B313 und B10 zur Anschlussstelle Ulm-West. Von dort aus könnten Autofahrende wieder auf die A8 Richtung München auffahren.

An der Sperrung verläuft die Umleitung ab der Anschlussstelle Mühlhausen über die B466 und B10 (U29) zur A8 Ulm-West (Ziel: Ulm) sowie über die L1230 mit dem Nahziel Merklingen.