Flughafen München abgeschnitten: S-Bahn und RE fallen tagelang aus

München - Der Münchner Flughafen wird für mehrere Tage nicht mit der S-Bahn und dem Regionalexpress aus Nürnberg erreichbar sein. Wegen Bauarbeiten enden die Züge zum zweitgrößten deutschen Airport schon an der vorletzten Haltestelle am Besucherpark.

Die S-Bahn zum Flughafen München setzt fast eine Woche lang aus. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der aus Nürnberg kommende RE22 endet schon in Freising. Die Sperrung beginnt am späten Montagabend um 22.30 Uhr und soll bis frühen Freitagmorgen um 3.40 Uhr bestehen bleiben.

Fluggäste und Mitarbeiter müssen in der Zwischenzeit am Besucherpark in Ersatzbusse umsteigen.

Die Münchner S-Bahn ist mit durchschnittlich 840.000 Fahrgästen an Werktagen Bayerns meistgenutztes Nahverkehrsnetz. Bauarbeiten gibt es in diesem Frühjahr auf mehreren Streckenabschnitten.

Schon im März und April gab es Sperrungen, so auch auf der Stammstrecke in der Münchner Innenstadt. Am Flughafen soll bis Ende des Jahres ein neues elektronisches Stellwerk gebaut werden.

