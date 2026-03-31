Baustelle über Ostern: Wichtige S-Bahn-Strecke in München gesperrt
Von Frederick Mersi
München - Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich auf der Stammstrecke für den Rest der Osterferien auf Probleme einstellen. Von Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden des 13. Aprils (4.40 Uhr) wird am Bahnhof Isartor gebaut.
Vier Weichen werden ausgetauscht, die noch aus der Anfangszeit des Netzes stammen. Die Gelegenheit nutzt die Bahn auch für Arbeiten an der im Bau befindlichen zweiten Stammstrecke.
Für Fahrgäste bedeutet das etwa zwei Wochen lang: kein Durchkommen auf der wichtigen Innenstadtroute. Aus Richtung Westen fährt die S1 ohne Halt an der Hackerbrücke bis zum Hauptbahnhof, die S2 und S3 fahren durch den Tunnel weiter bis zum Karlsplatz (Stachus).
Dort ist der Umstieg in die U-Bahn leichter als am Hauptbahnhof. Die S4 und die S8 enden vorzeitig in Pasing, die S6 fährt von dort noch bis zum Heimeranplatz.
Dort können Fahrgäste per U-Bahn weiter in die Innenstadt fahren, auf der U4 sind dafür zusätzliche Züge unterwegs.
Noch länger kein Halt an zwei Innenstadt-Bahnhöfen
Aus Richtung Osten ist für die S2 und die S8 am Ostbahnhof Schluss, die S5 endet in Giesing, die S6 fährt nur bis Trudering. An allen drei Bahnhöfen können Fahrgäste mit der U-Bahn weiter Richtung Innenstadt fahren. "Die Innenstadt ist damit trotz Bauarbeiten gut erreichbar", teilt die Bahn mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei deshalb nicht geplant.
Nicht betroffen sind Fahrgäste, die mit der S7 unterwegs sind. Deren Züge sind nicht auf der Stammstrecke unterwegs.
Bis Mittwoch, 15. April (4.40 Uhr), halten zudem keine S-Bahnen am Rosenheimer Platz. Der Halt am Isartor fällt bis Samstagmorgen, 18. April (8 Uhr), aus.
Titelfoto: Lukas Barth/dpa (Archivfoto)