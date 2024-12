01.12.2024 17:49 Chaos auf der Stammstrecke: S-Bahn bleibt im Tunnel stecken!

Wegen eines Schadens an der Oberleitung kam es am Sonntag auf der Stammstrecke in München zu Ausfällen und Verspätungen bei der S-Bahn.

Von Friederike Hauer

München - Eine S-Bahn ist am Sonntagnachmittag auf der Münchner Stammstrecke liegen geblieben und hat für eine Sperrung gesorgt. Der Zug musste evakuiert werden. Ein Schaden an der Oberleitung sorgte dafür, dass eine S-Bahn nicht in den Ostbahnhof einfahren konnte. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Der Notruf der Deutschen Bahn erreichte die Münchner Feuerwehr gegen 15.15 Uhr. Etwa 150 Meter vor dem S-Bahnhof "Rosenheimer Platz" war ein Zug in Richtung Ostbahnhof liegen geblieben. Grund für den außerplanmäßigen Halt war ein Schaden an der Oberleitung, erklärten die Einsatzkräfte. München Chaos am Münchner Hauptbahnhof: Das war der Grund Schnell war klar, dass die S-Bahn so schnell nicht weiterfahren würde. So wurde die Oberleitung geerdet, damit alle Fahrgäste die Bahn verlassen konnten und mit Unterstützung der Feuerwehr zum nahen Bahnhof laufen konnte. Um kurz nach 16 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen und alle Fahrgäste in Sicherheit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Reparatur der Leitung wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, gab die Feuerwehr bekannt. Auch die Sperrung am Ostbahnhof dauerte deshalb an. "Züge verkehren abweichend der Linienführung. Bitte rechnen Sie mit Beeinträchtigungen", so die Deutsche Bahn zur Betriebslage.

