18-Jährige am Steuer liefern sich wildes Autorennen durch München

München - Drei junge Männer haben sich im Stadtteil Maxvorstadt ein Autorennen geliefert und wurden dabei von einer zivilen Streife gefilmt.

Eine Streife kontrollierte die 18-Jährigen in München und kassierte prompt ihre Führerscheine ein. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Münchner Polizei mitteilte, waren die zivilen Polizisten am Sonntag gegen 1.10 Uhr auf der Leopoldstraße stadtauswärts unterwegs. Im Gegenverkehr bemerkten sie einen BMW, einen Mercedes und einen Renault, die mit erhöhter Geschwindigkeit und häufigem Fahrstreifenwechsel auffielen.

An der Martiusstraße mussten die drei Autos an einer Ampel anhalten. Bei Grün beschleunigten sie stark auf über 65 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 30. Das Siegestor umfuhren die Autos mit Tempo 100 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde.

In der dortigen Kurve sei es fast zu einem Zusammenstoß gekommen, berichteten die Beamten, die das Rennen filmen konnten. Erst als die Fahrer auf Höhe der Universität einen uniformierten Streifenwagen entdeckten, drosselten sie ihre Geschwindigkeit.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um drei 18-Jährige handelte, die alle in München wohnen.