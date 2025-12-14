16-Jähriger flieht mit frisiertem Roller: Polizist landet nach Einsatz im Krankenhaus

Brunnthal - Wilde Roller-Flucht im Landkreis München ! Ein 16-Jähriger rast davon, ignoriert Blaulicht und verletzt bei der Festnahme einen Polizisten. Jetzt laufen gegen den Jugendlichen mehrere Ermittlungen.

Die Polizei konnte den Jugendlichen schließlich in einer Sackgasse stellen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 18 Uhr fiel einer Streife des Polizeipräsidiums Ingolstadt auf der Sauerlacher Straße ein Yamaha-Motorroller auf, der deutlich schneller als die erlaubten 45 Kilometer pro Stunde unterwegs war.

Als die Beamten Blaulicht einschalteten und den Fahrer stoppen wollten, gab dieser Gas: Der Rollerfahrer flüchtete in Richtung Hofolding. In der Höhenkirchner Straße krachte er gegen ein geparktes Auto – ließ sich davon aber nicht stoppen und setzte seine Flucht in Richtung Faistenhaar fort.

Erst in einer Sackgasse war Schluss. Beim Wendemanöver blockierten die Polizisten den Weg, stiegen aus und forderten den Fahrer auf anzuhalten.

Doch der 16-Jährige versuchte trotzdem, an den Beamten vorbeizufahren und stürzte, als einer der Beamten ihn festhalten wollte. Dabei wurden der 16-jährige Rollerfahrer und ein 23-jähriger Polizeibeamter verletzt.

Der verletzte Polizist musste vom Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht werden. Der 16-Jährige aus dem Landkreis München wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.