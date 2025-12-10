Weihnachtsmänner verteilen Nazi-Flyer in Münchner U-Bahn: Staatsschutz ermittelt

München - Verkleidet als Weihnachtsmänner sollen mehrere mutmaßliche Anhänger einer Untergruppe der Identitären Bewegung in einer U-Bahn in München rechtsextreme Flugblätter verteilt haben. Nun untersucht der Staatsschutz die Aktion.

Mehrere als Weihnachtsmänner verkleidete Anhänger der Identitären Bewegung sollen in der Münchner U6 rechtsextreme Flyer verteilt haben. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Mitglieder stiegen am Dienstagabend am Odeonsplatz in eine U-Bahn der Linie U6 ein und gaben dort Handzettel in Form weiß-roter "Bordkarten" aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Diese enthielten demnach unter anderem Bezeichnungen wie "Asylanten", "illegale Migranten" und "Von Deutschland ins Heimatland".

Die Aktion wird der Sprecherin zufolge der "Lederhosen Revolte" zugeschrieben, die der bayerische Verfassungsschutz der rechtsextremen Identitären Bewegung zurechnet.

Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und prüft der Polizeisprecherin zufolge den Verdacht der Volksverhetzung.

Bei der Identitären Bewegung handelt sich um eine rechtsextreme Bewegung, die rassistische und islamfeindliche Positionen vertritt und immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam macht. In Deutschland wird die Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet.