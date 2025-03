Als sie Streit klären wollen, zieht ein Unbeteiligter sein Messer: Polizei feuert Schuss ab

München - Bei einem Polizeieinsatz musste ein Beamter am Freitagnachmittag eine Schusswaffe abfeuern. Der Grund hatte augenscheinlich gar nichts mit dem eigentlichen Einsatz zu tun.

Mit einem Warnschuss aus der Dienstpistole und Pfefferspray konnte man den Mann mit dem Messer zum Einlenken bewegen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Laut den Ordnungshütern ereignete sich der Vorfall gegen 17.40 Uhr im Münchner Stadtteil Ludwigsvorstadt.

Alarmiert wurden die Beamten, als ein 33-jähriger Pole und ein 63-jähriger Bulgare in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten.

"Dabei setzte der 33-Jährige ein Tierabwehrspray gegen den 63-Jährigen ein und bedrohte ihn im Anschluss mit einem Messer", teilte das Polizeipräsidium München am Samstag mit.

"Während die eingetroffenen Streifenbeamten die Situation eruierten, trat ein von dem Geschehen unbeteiligter 48-jähriger Bulgare, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, unvermittelt an die Gruppe heran. Er hielt ein Messer in der Hand."

Trotz mehrfacher Aufforderung der Uniformierten, das Messer fallen zu lassen, reagierte der Mann nicht. Ein Beamter sah sich schließlich dazu gezwungen, seine Dienstwaffe zu ziehen.