Am helllichten Tag! Sexueller Übergriff auf Frau vor Supermarkt in München

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später ausfindig machen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Behörden am Freitag mitteilten, befand sich die Münchnerin am Donnerstag, gegen 10 Uhr vormittags, in einem Supermarkt in Lerchenau beim Einkaufen.

Demnach wurde sie währenddessen mehrmals von einem Mann angesprochen. Die Frau ignorierte diesen jedoch und verließ das Geschäft.

Vor dem Laden riss der Mann die 40-Jährige plötzlich von hinten um, sodass diese auf ihm lag. Dann "führte er vermutlich sexuell motivierte Bewegungen aus", erklärte die Polizei.

Als die Frau laut um Hilfe rief, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Anschließend verständigte sie selbst die Polizei.