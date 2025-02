Amok-Fahrer (24) von München in psychiatrische Abteilung verlegt

München/Straubing - Der Fahrer (24) des tödlichen Anschlags von München ist zur medizinischen Behandlung in die psychiatrische Abteilung eines anderen Gefängnisses verlegt worden.

Der Mann sei dafür aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München nach Straubing verlegt worden, bestätigte der dortige Gefängnisleiter auf eine Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der Mann hatte sein Auto in der bayerischen Landeshauptstadt am 13. Februar in eine Gruppe von Demonstranten gesteuert. Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung zum Zeitpunkt der Fahrt sah die Generalstaatsanwaltschaft München, die zunächst die Ermittlungen geleitet hatte, trotz vorliegender ärztlicher Atteste aus dem Jahr 2017 nicht.