Anschlag auf israelisches Lokal in München: 5000 Euro für Hinweise
Von Aaron Klein
München - Nach dem mutmaßlich antisemitisch motivierten Anschlag auf das israelische Restaurant "Eclipse Grillbar" in München hat die Polizei für entscheidende Zeugenhinweise eine Belohnung von 5000 Euro ausgerufen.
Laut Polizeipräsidium München wird diese für Hinweise gezahlt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen.
Unbekannte hatten in der Nacht auf den 10. April das israelische Restaurant "Eclipse Grillbar" in München angegriffen, Fensterscheiben zerstört und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Polizei, Justiz und Betreiber gingen von Anfang an von einem antisemitischen Motiv aus.
Mittlerweile hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 90 Zeugen vernommen. Entscheidende neue Erkenntnisse zur Tat wurden jedoch nicht kommuniziert.
Derzeit werde einem Zeugenhinweis zu einem verdächtigen Auto nachgegangen, das in unmittelbarer Nähe des Tatorts geparkt war und kurz nach Tatzeitpunkt davongefahren sein soll. Farbe und Halter des Wagens seien jedoch bislang nicht bekannt, so die Polizei.
Ermittlungen nach Anschlag auf "Eclipse Grillbar": Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia mit Video zur Tat
Fünf Tage nach der Tat war auf den Social-Media-Kanälen der neuen proiranischen Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI) ein Video aufgetaucht, das sich auf die Tat bezieht. Ob es tatsächlich von den Tätern stammt, ist aber unklar.
Es könnte auch von Trittbrettfahrern oder Sympathisanten der Täter kommen. Das Video zeige "auf jeden Fall eine verbale Unterstützung" des Anschlags, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) einige Tage später.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa