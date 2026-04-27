Anschlag auf israelisches Lokal in München: 5000 Euro für Hinweise

München - Nach dem mutmaßlich antisemitisch motivierten Anschlag auf das israelische Restaurant "Eclipse Grillbar" in München hat die Polizei für entscheidende Zeugenhinweise eine Belohnung von 5000 Euro ausgerufen.

Täter haben die Scheiben der "Eclipse Grillbar" in München zerstört. © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizeipräsidium München wird diese für Hinweise gezahlt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen.

Unbekannte hatten in der Nacht auf den 10. April das israelische Restaurant "Eclipse Grillbar" in München angegriffen, Fensterscheiben zerstört und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Polizei, Justiz und Betreiber gingen von Anfang an von einem antisemitischen Motiv aus.

Mittlerweile hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 90 Zeugen vernommen. Entscheidende neue Erkenntnisse zur Tat wurden jedoch nicht kommuniziert.

Derzeit werde einem Zeugenhinweis zu einem verdächtigen Auto nachgegangen, das in unmittelbarer Nähe des Tatorts geparkt war und kurz nach Tatzeitpunkt davongefahren sein soll. Farbe und Halter des Wagens seien jedoch bislang nicht bekannt, so die Polizei.