Polizei findet Kinder-Sexpuppen bei Durchsuchungen nahe München

Fürstenfeldbruck - Bei der Durchsuchung von 30 Wohnungen hat die Polizei in mehreren Landkreisen bei München drei Kinder-Sexpuppen sowie Material mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt sichergestellt.

Die Sichtung von sichergestelltem Material gehört für Polizisten zur "traurigen Routine". (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nun werde gegen 23 Beschuldigte zwischen 14 und 84 Jahren ermittelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Aufgrund richterlicher Anordnung wurden Objekte in den Landkreisen Starnberg, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck und Dachau durchsucht.

Für die Ermittlerinnen und Ermittler sind solche Einsätze nicht ungewöhnlich. "Das ist fast schon eine traurige Routine", sagte der Polizeisprecher Andreas Aichele über die vorab geplante Aktion unter Federführung der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.

Nun wertet die Polizei rund 160 sichergestellte Datenträger aus, darunter Mobiltelefone, Computer und Tablets.

Dabei gehe es um den Verdacht des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Videos und Fotos.