Angriff auf israelisches Restaurant in München: Staatsschutz ermittelt

München - In der Nacht auf Freitag ist ein israelisches Restaurant im Münchner Stadtbezirk Maxvorstadt angegriffen worden. Die Polizei geht von einem antisemitischen Motiv der Täter aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Schaufensterscheiben des Restaurants wiesen an drei Stellen große Löcher auf. © NEWS5 / Lars Haubner

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, meldeten Anwohner gegen 0.45 Uhr drei laute Knallgeräusche in der Heßstraße.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Schaufensterscheiben des Restaurants "Eclipse Grillbar" an drei Stellen eingeschlagen waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

"Das Besondere bei diesem Einsatz ist die politische Brisanz, die dahintersteckt. Die Betreiber dieses Restaurants sind jüdischen Glaubens", erklärte der Sprecher.

Auch die Brandfahndung war in der Nacht vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass "die Schaufensterscheiben gewaltsam beschädigt und pyrotechnische Gegenstände in das Restaurant geworfen" wurden. "Um welche Art es sich dabei handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen."

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Spurensicherung war ebenfalls vor Ort. Die Polizei München ermittelt in alle Richtungen. Neben der Kriminalpolizei ist auch der Staatsschutz involviert.