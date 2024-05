Attacke in Münchner U-Bahn: Mann schlägt 34-Jährigem Glasflasche auf den Kopf

München - In einer U-Bahn in München ist es zu einem schweren Angriff gekommen.

Die Tat ereignete sich kurz vor der U-Bahn-Haltestelle Kolumbusplatz. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 34-Jähriger zusammen mit einem 30-jährigen Bekannten am Samstag gegen 19.30 Uhr mit der U1 in Richtung Mangfallplatz unterwegs.

Demnach sprach die beiden kurz vor der Haltestelle Kolumbusplatz ein Mann an und fragte, ob sie ukrainische Staatsangehörige wären.

Als sie die Frage bejahten, schlug der Angreifer dem 34-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Dabei wurde das Opfer verletzt.

Direkt nach dem Schlag verließ der Täter die U-Bahn an der Haltestelle Kolumbusplatz und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 34-Jährige zeigte die Tat wenig später bei der Polizeiinspektion in Giesing an. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.