13.12.2023 12:12 Aufzug zu klein: Schlägerei unter Touristen um Fahrstuhl-Stehplatz

Weil ein Paar unbedingt noch in einen Aufzug steigen wollte, in dem bereits eine Familie stand, flogen am Ende die Fäuste - und die Polizei kam zum Einsatz.

Von Marco Schimpfhauser

Ansbach - Auf dem Bahnhof im mittelfränkischen Ansbach sind zwei indische Staatsangehörige mit einer japanischen Familie in einen handfesten Streit geraten. Aufruhr im Aufzug: Die Polizei musste wegen eines Streits um Lift-Plätze am Bahnhof in Ansbach einschreiten. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr versuchten die beiden Touristen aus Indien, in den offensichtlich bereits gut gefüllten Fahrstuhl zu steigen, in dem das japanische Ehepaar mit seinen beiden Kindern samt Gepäck und Kinderwagen war. Nachdem die Familie darum gebeten hatte, nicht mehr zuzusteigen, bestanden die beiden Reisenden offenbar darauf, den Lift ebenfalls sofort mitzubenutzen. Anfangs gerieten die Erwachsenen zunächst in einen verbalen Streit. "Als der 30-jährige Inder den Fahrstuhl mit Gewalt betreten wollte, kam es zu wechselseitigen körperlichen Angriffen", teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. "Dabei trugen zwei Personen ein blutendes Knie und ein blaues Auge davon, zudem gingen mehrere Brillen zu Bruch." Die Folge der Auseinandersetzung: Rettungsdienst- und Polizeieinsatz. "Alle Beteiligten wurden nach medizinischer Erstversorgung und nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen auf freien Fuß entlassen."

Die eingesetzten Beamten leiteten im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.



