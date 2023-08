Bahn-Reiniger wird aus dem Nichts mit Messer attackiert

München - Ein Mitarbeiters einer Reinigungsfirma wurde am Hauptbahnhof mit einem Drechselmesser unvermittelt angegriffen und verletzt.

Die Bundespolizei konnte das Drechselmesser als Tatwaffe sicherstellen. © Bildmontage: Bundespolizei München (2)

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, geschah der Angriff am Dienstagmorgen am Gleis 26 des Münchner Hauptbahnhofs.

Der 57-jährige deutsche Bahn-Reiniger wollte dort gegen halb sechs Uhr am Morgen seiner Arbeit nachgehen.

Anscheinend grundlos und ohne Vorwarnung stach ein 38-jähriger Iraker von hinten auf den Rücken des Mannes ein.

Anschließend ließ er von dem in Nigeria geborenen Mann ab. Letzterer meldete sich direkt bei der Wache der Bundespolizei.

Der 57-Jährige warnte die Beamten lautstark, dass der 38-Jährige ein Messer bei sich führte. Die Beamten traten sofort auf den Bahnsteig und forderten den Angreifer auf, sich hinzulegen und das Messer wegzulegen.

Dem kam der Iraker nach, woraufhin er gefesselt und zur Wache gebracht wurde.