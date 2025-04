Ekelhafte Szenen im ICE nach München: Junge Frau sexuell belästigt

Die Bundespolizei konnte den Mann (26) nach einer Fahndung am Münchner Hauptbahnhof festnehmen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, stieg die junge Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr in Nürnberg in den ICE 1601. Im Abteil bat sie einen Mann, der sich auf ihrem reservierten Sitzplatz befand, sich umzusetzen.

Daraufhin nahm dieser neben ihr Platz.

Während der Zugfahrt soll der Mann mehrmals seinen Hosenschlitz geöffnet und in seine Hose gefasst haben. Dabei soll er an seinem Glied manipuliert haben.

Die Frau aus München forderte ihn auf, das zu unterlassen, doch der Mann wiederholte die Handlung trotzdem noch einige Male.

Daraufhin verständigte die 28-Jährige die Zugbegleiterin. Die DB-Mitarbeiterin führte bei dem Mann eine Fahrscheinkontrolle durch und stellte fest, dass dieser ohne Ticket unterwegs war.