Bei Reezy-Konzerten in München: Mehrere Rapfans ausgeraubt

Reezy (29) gab am Montag und Dienstag Konzerte in der Zenith-Halle in München. Dabei kam es zu mehreren Raubdelikten. © IMAGO / HMB-Media

Der Rapper spielte am Montag- und Dienstagabend im Rahmen seiner "Call It A Night"-Tour in der Zenith-Halle in München-Freimann.

Der Polizei zufolge kam es während beider Konzerte zwischen 20 und 21.30 Uhr zu mehreren Raubdelikten. Demnach rissen der oder die Täter Konzertbesuchern deren Ketten gewaltsam vom Hals und tauchten anschließend unerkannt in der Menschenmenge unter.

Am Mittwoch waren der Polizei sechs dieser Taten bekannt. Davon fanden zwei am Montag und vier am Dienstag statt.

Bei den Opfern handelt es sich um Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren aus dem süddeutschen und österreichischen Raum. Sie erlitten teilweise oberflächliche Verletzungen im Halsbereich.

Der Wert der gestohlenen Halsketten beläuft sich den Angaben zufolge auf über 2000 Euro. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.