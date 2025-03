19.03.2025 15:59 Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier in München: Mehrere Verletzte

In München hat es am Mittwoch einen Rauberüberfall auf einen Juwelier in der Dachauer Straße in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs gegeben.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Juwelier in München sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei konnte den Täter noch vor Ort festnehmen. Die Polizei konnte den Täter noch in dem Juwelier festnehmen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Wie die Behörde mitteilte, betrat ein Mann mit einer Schreckschusswaffe gegen 12.30 Uhr einen Goldankauf in der Dachauer Straße in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs und bedrohte die Mitarbeiter. Einem Angestellten gelang es, den Räuber umgehend zu überwältigen und festzuhalten. Ein Passant alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Täter wenige Minuten nach dem Notruf noch in dem Juwelier festnehmen. München Crime Als sie Streit klären wollen, zieht ein Unbeteiligter sein Messer: Polizei feuert Schuss ab Zwei Zeugen und der Täter selbst wurden bei dem Vorfall verletzt. Der Räuber wurde in ein Krankenhaus gebracht. München: Versuchter Raubüberfall in der Dachauer Straße Die Polizei war mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei, das für Raub- und Erpressungsdelikte zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa