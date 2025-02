Beziehungsstreit endet in Massenschlägerei: 15 Jugendliche und Erwachsene gehen aufeinander los

München - Ein Beziehungsstreit endete am S-Bahn-Haltepunkt München Westkreuz in einer Massenschlägerei zwischen etwa 15 – laut Polizei nicht alkoholisierten – Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Eine Gruppe junger Männer im Alter von 16 bis 21 soll ersten Ermittlungen zufolge am S-Bahn-Haltepunkt München Westkreuz auf eine andere Gruppe im Alter von 19 bis 21 losgegangen sein. © 123rf/Christian Horz

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 22.30 Uhr über den Vorfall informiert.

Demnach hätten sich die Beteiligten der Auseinandersetzung zwar beim Eintreffen der Streifenwagen vom Tatort entfernt, konnten jedoch von den Beamten zum Teil gestellt werden.

"Ersten Ermittlungen zufolge sollen vier afghanische Staatsangehörige im Alter von 16, 19, 20 und 21 Jahren, wohnhaft in Landshut, Puchheim, Gauting und dem Main-Spessart-Kreis, gemeinsam auf drei Syrer im Alter von 19, 19 und 21 Jahren, die in München wohnen, eingeschlagen und getreten haben", erklärt die Polizei in einem Bericht.

"Zudem sollen sie die Männer bedroht und versucht haben, den 21-Jährigen in die Gleise zu stoßen." Teil der attackierten Gruppe waren auch zwei junge Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren. Sie waren es auch, die den Notruf alarmierten.

Weitere Beteiligte werden von der Polizei noch gesucht. Hierbei wolle man noch Aufzeichnungen der Überwachungskameras auswerten.