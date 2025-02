Blutiger Angriff in S-Bahn: Volle Bierflasche auf Kopf geschlagen, Täter flüchtig

München - Bei einer Auseinandersetzung in einer Münchner S-Bahn ist in der Nacht auf Montag ein 27-Jähriger durch den Schlag einer Bierflasche gegen den Kopf verletzt worden.

Die Bundespolizei hat sich die Videoaufnahmen vom Bahnhof gesichert, um damit nach dem Täter fahnden zu können. © Matthias Balk/dpa

Wie die Bundespolizeiinspektion München am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Vortag gegen 1 Uhr morgens in der Linie S2 Richtung Erding.

Der noch unbekannte Täter sei mit dem späteren Opfer in einen Streit geraten. Dabei soll der Angriff stattgefunden haben.

"Bevor die S-Bahn den Bahnhof Riem erreichte, schlug der Täter dem 27-Jährigen eine volle Bierflasche auf den Kopf", teilten die Beamten mit.

"Obwohl ein Zeuge in der S-Bahn umgehend den Notruf wählte und Kräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München kurze Zeit später vor Ort waren und Fahndungsmaßnahmen einleiteten, konnte der Täter beim Ausstieg in Riem entkommen."

Das Opfer, ein im Landkreis Dachau lebender Afghane, trug eine Platzwunde am Kopf davon, die von einem Notarzt vor Ort versorgt werden konnte. Der Betroffene klagte dabei über Kopfschmerzen, konnte jedoch seinen Heimweg antreten.