Brutale Attacke in München: Frau mit Messer schwer verletzt, Polizei nimmt Ex-Partner des Opfers fest

München - Im Norden der bayerischen Landeshauptstadt hat sich am Dienstag ein schweres Verbrechen abgespielt. Ein 33 Jahre alter Mann soll eine 31 Jahre alte Münchnerin attackiert und mit einem Messer erheblich verletzt haben.

In München ist eine Frau (31) mit einem Messer verletzt worden. © vifogra/Paul

Das Opfer befindet sich laut Münchner Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik, der Verdächtige wurde einer Sprecherin zufolge noch vor Ort festgenommen. Der Mann mit Wohnsitz in München habe die Frau in einem Innenhof einer Wohnanlage im Hasenbergl angegriffen, hieß es.

Eine Zeugin, die in der Grohmannstraße unterwegs war, bemerkte verzweifelte Hilfeschreie und auch, dass das Opfer verletzt war. Sie wählte den Notruf.

Ersten Ermittlungen nach könnte die Ursache für den brutalen Angriff auf einer vorangegangenen Beziehung zwischen beiden Beteiligten basieren.

Die Einsatzkräfte waren gegen 13.40 Uhr mit einem Großaufgebot an Beamten angerückt. Noch in den Nachmittagsstunden wurden am Tatort mögliche Spuren gesichert. Die Tatwaffe konnte bereits sichergestellt werden.