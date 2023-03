Brutaler Angriff vor Münchner Bordell: 34-Jähriger nach Not-OP im künstlichen Koma

München - Zwei Männer wurden vor einem Bordell in München brutal zusammengeschlagen. Ein 34-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Vor einem Münchner Bordell ist es zu einer brutalen Attacke gekommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die beiden Opfer am Samstag gegen 1.55 Uhr vor dem Bordell "Leierkasten" in der Ingolstädter Straße von zwei Männern verprügelt.

Mit Schlägen, Tritten und Bierflaschen attackierten die Angreifer demnach den 27-Jährigen und den 34-Jährigen. Danach flüchteten die Täter.

Der 34-Jährige befindet sich nach einer Notoperation im künstlichen Koma.



Die Hintergründe des Angriffs nach einem Streit in dem Bordell blieben zunächst unklar.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen.