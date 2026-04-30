Bundespolizisten am Pasinger Bahnhof angegriffen: Mann bedroht Beamte mit dem Tod

München - Ein 43-Jähriger hat Bundespolizisten am Pasinger Bahnhof in München attackiert und mit dem Tod bedroht.

Dem erteilten Platzverweis kam der Mann nicht nach und griff einen Beamten an. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Wie die Behörde mitteilte, unterzogen die Beamten den Mann am gegen 19.30 Uhr einer Kontrolle, weil er sich zuvor auffällig und aggressiv verhalten hatte.

Daraufhin erteilten sie dem augenscheinlich alkoholisierten Münchner einen Platzverweis, dem dieser jedoch auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam.

Stattdessen ging der 43-Jährige auf einen der Beamten zu und versuchte diesen anzugreifen. Der Bundespolizist konnte den Angriff abwehren, woraufhin der Mann gefesselt wurde.

Bei seiner Festnahme leistete der Angreifer "erheblichen Widerstand und beleidigte sowie bedrohte die Einsatzkräfte zudem mit dem Tod".

Auch auf der Wache widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme an.