1,7 Tonnen Lachgas in Münchner Lokal sichergestellt

München - Die Polizei hat in einer Gaststätte im Stadtteil Laim 1,7 Tonnen Lachgas sichergestellt.

Vor allem unter Jugendlichen wird Lachgas als Partydroge konsumiert. (Symbolfoto) © Julia Kilian/dpa

Es handelt sich nach Angaben des Präsidiums um fast 900 Gaskartuschen mit je zwei Kilo Inhalt. Der 43 Jahre alte Betreiber des Gastrobetriebes wurde vorläufig festgenommen und wegen Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) angezeigt. Er befindet sich den Angaben zufolge inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Lachgas, das eigentlich in der Medizin als Betäubungsmittel eingesetzt wird, wird seit einigen Jahren vor allem von Jugendlichen auch als Partydroge konsumiert. Zum Konsum wird es in Luftballons gefüllt und dann eingeatmet.

Der Verkauf von Lachgas ist seit dem 12. April eingeschränkt: Im Internet oder an Automaten darf die Droge laut dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz nicht mehr verkauft werden. Außerdem sind nur kleine Mengen erlaubt – höchstens zehn Kartuschen à 8,4 Gramm dürfen pro Käufer über die Ladentheke gehen.

Die Abgabe an Minderjährige ist grundsätzlich verboten. Die Gesetzesänderung soll insbesondere Jugendliche schützen.