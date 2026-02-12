Chaos an Münchner Mittelschule: Klo-Streich verursacht sechsstelligen Schaden

München - Das Wasser steht knöcheltief in einer Münchner Mittelschule, mehrere Klassenzimmer können wochenlang nicht genutzt werden. Der Grund: eine absichtlich verstopfte Toilette.

Eine absichtlich verstopfte Toilette hat Räume einer Mittelschule in München unter Wasser gesetzt und einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. (Symbolfoto) © Georg Wendt/dpa

Das Klo sei mit einer Mülltüte verstopft und die Spülung so verkeilt worden, dass sie dauerhaft lief, teilte die Polizei mit. Demnach entstand durch den schlechten Scherz ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, dem 29. Januar.

Eine Lehrkraft der Mittelschule in Allach-Untermenzing entdeckte erst am nächsten Morgen, dass das Wasser bereits knöcheltief stand.

Alle Unterrichtsräume im Erdgeschoss und im ersten Stock der Schule sind laut Polizei seit dem Vorfall Ende Januar nicht nutzbar, Lüftungsmaschinen trocknen den Boden.