Chaos an Münchner Mittelschule: Klo-Streich verursacht sechsstelligen Schaden
Von Finn Wiens und Benedikt Zinsmeister
München - Das Wasser steht knöcheltief in einer Münchner Mittelschule, mehrere Klassenzimmer können wochenlang nicht genutzt werden. Der Grund: eine absichtlich verstopfte Toilette.
Das Klo sei mit einer Mülltüte verstopft und die Spülung so verkeilt worden, dass sie dauerhaft lief, teilte die Polizei mit. Demnach entstand durch den schlechten Scherz ein Schaden in sechsstelliger Höhe.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, dem 29. Januar.
Eine Lehrkraft der Mittelschule in Allach-Untermenzing entdeckte erst am nächsten Morgen, dass das Wasser bereits knöcheltief stand.
Alle Unterrichtsräume im Erdgeschoss und im ersten Stock der Schule sind laut Polizei seit dem Vorfall Ende Januar nicht nutzbar, Lüftungsmaschinen trocknen den Boden.
Ein Jugendlicher aus der Mittelstufe gab laut Polizeiangaben zu, die Toilette verstopft zu haben. Die Spülung habe er aber nicht verkeilt. Die Polizei ermittelt zu weiteren Verdächtigen und einem Motiv.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa