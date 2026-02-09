Flucht vor der Polizei: 16-Jähriger rast mit Tempo 120 durch Park

Unterschleißheim - Im Landkreis München ist ein Jugendlicher ohne Führerschein vor der Polizei geflohen.

Statt anzuhalten, gab ein Jugendlicher (16) Gas und raste vor der Polizei davon. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Eine uniformierte Streife war in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der Bezirksstraße in Unterschleißheim unterwegs. An der Bahnstraße wollte ein Ford in diese einbiegen. Als dessen Fahrer jedoch das Polizeiauto bemerkte, änderte er plötzlich die Richtung.

Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Auf die Anhaltesignale samt Blaulicht und Martinshorn reagierte der Ford-Fahrer nicht und gab stattdessen Gas.

Den Polizisten zufolge kam es auf der Flucht immer wieder zu "grob verkehrswidrigem Fahrverhalten". So überschritt das Auto mehrfach die Höchstgeschwindigkeiten und bretterte sogar mit 120 Kilometern pro Stunde über die Fußwege eines Parks. Zwei Fußgänger haben dem Auto dort ausweichen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Als es in einer Sackgasse schließlich nicht mehr weiterging, versuchte der Fahrer zu Fuß zu fliehen. Wenig später konnte er durch eine zivile Streifenbesatzung angehalten und festgenommen werden.