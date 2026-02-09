Tod einer 75-Jährigen: Verdächtiger in Psychiatrie gebracht

München - Eine 75-Jährige ist am Samstagabend in ihrem Münchner Wohnhaus an mehreren Stichverletzungen gestorben . Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Polizei ermittelte am Tatort. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Tatwaffe sei ein Messer gewesen, sagte der Leiter der Mordkommission, Armin Ritterswürden.

Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von Totschlag aus. Als tatverdächtig gilt ein 23-Jähriger, der auf Anordnung des Ermittlungsrichters vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde.



Die Polizei war am Samstagabend von Anwohnern der Reihenhaussiedlung im Stadtteil Untergiesing alarmiert worden, die Hilferufe gehört hatten. Eine Streife fand die getötete Frau, die bei offener Haustür im Eingangsbereich ihres Hauses lag.

Der 23-Jährige war zu dem Zeitpunkt offenbar noch im Haus, konnte aber nach Angaben der Ermittler fliehen. Wenig später sei er im Garten eines Nachbargrundstücks festgenommen worden, sagte Ritterswürden. Dabei habe er keinen Widerstand geleistet.