Diebe erbeuten Pakete im Wert von 200.000 Euro aus Lieferwagen

Unterhaching - Pakete im Wert von fast 200.000 Euro sind aus einem Lieferfahrzeug in Unterhaching bei München gestohlen worden.

Die Polizei hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein 33-jähriger Arbeiter habe das Fahrzeug während seiner Fahrt abgestellt, teilte die Polizei mit. In der Zeit hätten die Täter die Hecktüren aufgebrochen. Sie hätten ausschließlich markierte Wertpakete gestohlen und alle anderen ignoriert.

Wie und warum die Pakete markiert waren, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Darin seien wertvolle Gegenstände gewesen, unter anderem Schmuck.

Aufgrund der Umstände liegt die Vermutung nahe, dass der oder die Täter Insider-Wissen hatten, wie es hieß. Das müsse jedoch noch ermittelt werden.