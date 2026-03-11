Schüsse in München-Nymphenburg! Polizei nimmt Teenager (15) fest

München - Aufregung westlich der Münchner Innenstadt: Im eigentlich eher ruhigen Stadtteil Nymphenburg meldeten Anwohner am Dienstagabend mehrere Schüsse. Ein 15-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen und angezeigt.

Die Polizei eilte mit einer Vielzahl von Kräften zum Einsatzort in Nymphenburg. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums München gingen die Notrufe gegen 20.30 Uhr ein. Demnach war es in der Mettenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen. Auch von mehreren Schüssen berichteten die Zeugen.

Zahlreiche Polizeikräfte eilten daraufhin zum Einsatzort. "Vor Ort konnten mehrere Personen angetroffen werden, die Hinweise auf einen flüchtigen Täter mit einer Schreckschusswaffe geben konnten", teilte die Ermittlungsbehörde weiter mit.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen 15-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen Deutsch-Kroaten mit Wohnsitz in München.

In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler Munitionshülsen und Teile einer Schreckschusswaffe. Die Beweismittel wurden sichergestellt.