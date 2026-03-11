Schüsse in München-Nymphenburg! Polizei nimmt Teenager (15) fest
München - Aufregung westlich der Münchner Innenstadt: Im eigentlich eher ruhigen Stadtteil Nymphenburg meldeten Anwohner am Dienstagabend mehrere Schüsse. Ein 15-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen und angezeigt.
Laut Angaben des Polizeipräsidiums München gingen die Notrufe gegen 20.30 Uhr ein. Demnach war es in der Mettenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen. Auch von mehreren Schüssen berichteten die Zeugen.
Zahlreiche Polizeikräfte eilten daraufhin zum Einsatzort. "Vor Ort konnten mehrere Personen angetroffen werden, die Hinweise auf einen flüchtigen Täter mit einer Schreckschusswaffe geben konnten", teilte die Ermittlungsbehörde weiter mit.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten einen 15-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen Deutsch-Kroaten mit Wohnsitz in München.
In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler Munitionshülsen und Teile einer Schreckschusswaffe. Die Beweismittel wurden sichergestellt.
Polizeieinsatz in der Mettenstraße in München: Das wissen die Ermittler bislang
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war es zu einem Streit und Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Im weiteren Verlauf soll der 15-Jährige mindestens einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und anschließend geflüchtet sein. "Die Schreckschusswaffe ließ er auf seiner Flucht zurück", so die Ermittler.
Der 15-Jährige und mindestens zwei weitere Personen – ein 26-jähriger Türke und eine 26-jährige Deutsche, beide mit Wohnsitz in München – wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten teilweise vom alarmierten Rettungsdienst versorgt werden.
Der Teenager wurde unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und im Anschluss seinen Eltern übergeben.
Die Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.
