Kriminalität in Bayern auf Stand von 1978 gesunken

München - Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken.

Gute Laune bei Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU, r.): Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken. © Daniel Karmann/dpa

"Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 hatten wir im vergangenen Jahr 2025 die seit 1978 beste Sicherheitslage", sagte Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) in München.

Die bayerische Polizei registrierte 4094 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Rückgang um 4,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024.

Herrmann sprach von einer "großartigen Bilanz, die alle Behauptungen einer dauernden Zunahme von Kriminalität widerlegt".

Der Rückgang bezieht sich allerdings nicht auf jeden Deliktbereich.