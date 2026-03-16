Kriminalität in Bayern auf Stand von 1978 gesunken

Die Kriminalitätsrate in Bayern sinkt weiter. Innenminister Joachim Herrmann freut sich - aber nicht in allen Bereichen werden die Zahlen besser.

Von Britta Schultejans

München - Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken.

Gute Laune bei Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU, r.): Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken.
Gute Laune bei Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU, r.): Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken.  © Daniel Karmann/dpa

"Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 hatten wir im vergangenen Jahr 2025 die seit 1978 beste Sicherheitslage", sagte Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) in München

Die bayerische Polizei registrierte 4094 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Rückgang um 4,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024.

Herrmann sprach von einer "großartigen Bilanz, die alle Behauptungen einer dauernden Zunahme von Kriminalität widerlegt". 

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Der Rückgang bezieht sich allerdings nicht auf jeden Deliktbereich.

Die Einbruchzahlen stiegen nach Angaben des Innenministeriums um 5,6 Prozent auf 3806 registrierte Fälle und die der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 2,4 Prozent auf 17.956 aktenkundig gewordene Fälle.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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