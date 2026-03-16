Kriminalität in Bayern auf Stand von 1978 gesunken
Von Britta Schultejans
München - Die Kriminalitätsrate in Bayern ist auf den Stand der 70er-Jahre gesunken.
"Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 hatten wir im vergangenen Jahr 2025 die seit 1978 beste Sicherheitslage", sagte Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) in München.
Die bayerische Polizei registrierte 4094 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Rückgang um 4,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024.
Herrmann sprach von einer "großartigen Bilanz, die alle Behauptungen einer dauernden Zunahme von Kriminalität widerlegt".
Der Rückgang bezieht sich allerdings nicht auf jeden Deliktbereich.
Die Einbruchzahlen stiegen nach Angaben des Innenministeriums um 5,6 Prozent auf 3806 registrierte Fälle und die der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 2,4 Prozent auf 17.956 aktenkundig gewordene Fälle.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa