Direkt vor Polizeirevier: Duo raubt Mann aus und tritt ihn mit Füßen

München - Direkt vor dem Polizeipräsidium in der Münchener Altstadt haben zwei Männer einen 29-Jährigen ausgeraubt und verletzt. Eine Überwachungskamera filmte den ganzen Vorfall.

Die Polizei musste gar nicht gerufen werden, sondern beobachtete den Fall auf einem Bildschirm. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 4.50 Uhr in der Augustiner Straße vor dem Polizeipräsidium zunächst zur Auseinandersetzung zwischen drei Männern.

Dabei entwendete ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Aichach zusammen mit seinem noch unbekannten Begleiter gewaltsam die Jacke eines 29-Jährigen.

Dabei ging der 29-Jährige zu Boden und wurde von seinen Kontrahenten mit Füßen getreten.

Eine Überwachungskamera der Wache zeichnete alles auf. Die Beamten rückten deshalb sofort mit mehreren Streifen vor ihrer Haustür aus.

Nach kurzer Flucht konnte der 22-Jährige festgenommen werden, seinem Begleiter gelang die Flucht. Der 29-Jährige wurde verletzt und musste ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden.