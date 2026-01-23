Dreister Diebstahl in München: Einbrecher schleppen 80-Kilo-Tresor aus Wohnung

München - Ein etwa 80 Kilogramm schwerer Tresor ist am Donnerstag zwischen 7.10 Uhr und 15.30 Uhr aus einer Wohnung in der Münchner Hechtseestraße gestohlen worden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Aufgrund des Gewichts gehe man davon aus, dass mehrere Täter beteiligt gewesen sind, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Abtransport sei vermutlich ein Fahrzeug verwendet worden.

Wie die Täter am Donnerstag in die Erdgeschosswohnung gekommen sind, ist derzeit noch unklar. Einbruchsspuren gebe es laut der Sprecherin nicht.

Der Tresor ist etwa 50 mal 50 Zentimeter groß.

In dem Geldschrank sollen Uhren, Schmuck und Geld im Wert von mehreren tausend Euro gelegen haben.