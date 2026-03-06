Mann absichtlich angefahren? 50-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft

München - Nachdem ein 50 Jahre alter Autofahrer einen Mann nach einem Streit in München angefahren hatte, sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.

Die Polizei steht an der Unfallstelle in der Plinganserstraße in München. © Christof Rührmair/dpa

Es sei ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Richter ging in seiner Begründung von Heimtücke aus.

Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, einen 59-Jährigen am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung am Harras angefahren zu haben.

Dabei wurde der ältere Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.