Fahrgast leistet sich XXL-Taxifahrt, doch als es ans bezahlen geht, nimmt er Reißaus

München/Weitramsdorf - Nach einer rund 270 Kilometer langen Taxifahrt von der Münchner Allianz-Arena nach Oberfranken hat ein 21-Jähriger die fällige Rechnung nicht bezahlt – und ist geflüchtet.

Als es ans Bezahlen seiner Taxifahrt ging, flüchtete der junge Mann. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der junge Mann habe sich nach Weitramsdorf (Landkreis Coburg) fahren lassen, teilte die Polizei mit.

Als der Fahrer dafür 754 Euro wollte, sei der Mann ausgestiegen und weggelaufen. Die Polizei spürte den jungen Mann jedoch kurz darauf auf – und fand ihn bei seinen Eltern.